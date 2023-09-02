Карлос Сайнс прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Италии

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс, выигравший квалификацию Гран-при Италии, прокомментировал свой субботний триумф. Испанский гонщик в четвёртый раз в карьере займёт первое место на стартовой решётке.

«Вау! Квалификация получилась насыщенной. В финальном сегменте мы все были на пределе, но в итоге лучший круг удалось собрать мне. В этот уикенд везде, где бы я ни побывал, нас поддерживают болельщики, и это придаёт сил. Когда я пересёк финишную черту и посмотрел на болельщиков, то по телу пробежали мурашки.

Вершина подиума — это наша главная цель на завтра, мы выложимся по полной. Посмотрим, сможем ли мы побороться с Максом. Обычно на длинных сериях он быстрее, но я намерен выложиться по полной», — сказал Сайнс в интервью после квалификации.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Италии.