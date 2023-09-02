Ферстаппен: приятно видеть «Феррари» на поуле, но завтра мы постараемся выиграть
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занявший второе место в квалификации Гран-при Италии в Монце, прокомментировал своё выступление, а также высказался в адрес «Феррари», пилоты которой заняли два других места на подиуме.
«Мы неплохо проехали, смогли прибавить по сравнению со вчерашним днём. Результаты очень плотные, и я вполне доволен остаться сегодня вторым. Приятно видеть здесь «Феррари» на поуле, но завтра мы постараемся выиграть гонку, у нас быстрая машина. А сегодня остаётся лишь сосредоточиться на завтрашней гонке», — заявил Ферстаппен после квалификации.
Макс Ферстаппен лидирует в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2023. Его напарник Серхио Перес занял пятое место в квалификации.
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