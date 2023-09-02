Леклер рассказал, что помешало ему опередить в квалификации Ферстаппена

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о борьбе в квалификации со своим партнёром по команде Карлосом Сайнсом, занявшим поул-позицию Гран-при Италии в Монце, а также обозначил цель на гонку, которая стоит перед их командой.
«Какие у меня чувства? Потрясающие — благодаря тифози, конечно! Я боролся за поул, но был очень рад увидеть, что Сайнс на первой позиции. Весь уикенд я испытывал проблемы, на последнем круге у нас не было слипстрима, а он мог бы дать нам ещё одну позицию. Но я сам испытывал проблемы, так что третье место на этой трассе — это потрясающее чувство.
Подиум в гонке? Да, конечно, мы с Карлосом постараемся не просто попасть на подиум, но и занять на нём первое и второе места!» — заявил Леклер после квалификации.
Помимо пилотов «Феррари», в топ-3 квалификации Гран-при Италии голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
- 2 сентября 2023
-
20:04
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:14
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:20
-
18:08
-
17:38
-
17:28
-
16:37
-
16:10
-
15:41
-
14:45
-
14:44
-
13:47
-
12:48
-
12:14
-
11:16
-
10:59
-
09:53
-
09:00
-
00:30
-
00:05
- 1 сентября 2023
-
23:25
-
22:41
-
22:17
-
21:45
-
21:16