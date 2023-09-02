Леклер рассказал, что помешало ему опередить в квалификации Ферстаппена

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о борьбе в квалификации со своим партнёром по команде Карлосом Сайнсом, занявшим поул-позицию Гран-при Италии в Монце, а также обозначил цель на гонку, которая стоит перед их командой.

«Какие у меня чувства? Потрясающие — благодаря тифози, конечно! Я боролся за поул, но был очень рад увидеть, что Сайнс на первой позиции. Весь уикенд я испытывал проблемы, на последнем круге у нас не было слипстрима, а он мог бы дать нам ещё одну позицию. Но я сам испытывал проблемы, так что третье место на этой трассе — это потрясающее чувство.

Подиум в гонке? Да, конечно, мы с Карлосом постараемся не просто попасть на подиум, но и занять на нём первое и второе места!» — заявил Леклер после квалификации.

Помимо пилотов «Феррари», в топ-3 квалификации Гран-при Италии голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.