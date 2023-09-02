Судьи объяснили, почему не оштрафовали гонщиков «Феррари» после квалификации

Стюарды Гран-при Италии Формулы-1 опубликовали документ с итогом разбирательств по поводу потенциального нарушения правил со стороны пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. В первом сегменте квалификации оба гонщика проехали дистанцию между двумя так называемыми линиями сейфти-кара медленнее, чем за 101 секунду, как того требовала инструкция от гоночного директора.

По итогам расследования судьи объявили, что Леклер и Сайнс большую часть круга ехали в пределах нормы, а затем замедлились, чтобы съехать с гоночной траектории и не помешать четырём пилотам. Стюарды постановили, что в данном случае нельзя говорить о «необоснованно медленном» пилотаже, а значит, Леклер и Сайнс не нарушили правила и не должны понести наказание.