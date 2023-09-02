Судьи объяснили, почему не оштрафовали гонщиков «Феррари» после квалификации
Поделиться
Стюарды Гран-при Италии Формулы-1 опубликовали документ с итогом разбирательств по поводу потенциального нарушения правил со стороны пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. В первом сегменте квалификации оба гонщика проехали дистанцию между двумя так называемыми линиями сейфти-кара медленнее, чем за 101 секунду, как того требовала инструкция от гоночного директора.
По итогам расследования судьи объявили, что Леклер и Сайнс большую часть круга ехали в пределах нормы, а затем замедлились, чтобы съехать с гоночной траектории и не помешать четырём пилотам. Стюарды постановили, что в данном случае нельзя говорить о «необоснованно медленном» пилотаже, а значит, Леклер и Сайнс не нарушили правила и не должны понести наказание.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
20:04
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:14
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:20
-
18:08
-
17:38
-
17:28
-
16:37
-
16:10
-
15:41
-
14:45
-
14:44
-
13:47
-
12:48
-
12:14
-
11:16
-
10:59
-
09:53
-
09:00
-
00:30
-
00:05
- 1 сентября 2023
-
23:25
-
22:41
-
22:17
-
21:45
-
21:16
Партнерский контент