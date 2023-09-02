Хэмилтон: будет практически невозможно обогнать «Уильямс»

Британский пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился мнением о темпе соперников, а также рассказал, борьба против какой команды будет для него самой тяжёлой.

«Думаю, что у всех очень похожий темп. Что впечатляет, так это видеть, насколько быстр «Уильямс». Обогнать «Уильямс» и «Макларен» будет непросто. Джордж [Расселл] проделал отличную работу, так что мне просто нужно попробовать как-нибудь пробиться вперёд завтра. «Уильямс» будет практический невозможно обогнать, потому что они самые быстрые на прямых, но когда есть желание, есть и возможность», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Льюис Хэмилтон занял восьмое место в квалификации Гран-при Италии. Его напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл четвёртый.