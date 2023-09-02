Руководитель «Феррари» рассказал о предстоящей борьбе с «Ред Булл» на Гран-при Италии

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги квалификации Гран-при Италии Формулы-1, в которой его пилоты Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли первое и третье места. Вассёр отметил, что этот результат позволит команде использовать более гибкие тактические схемы, хотя и признал, что инженеры пока не могут точно оценить темп машин на длинных отрезках.

«Мне кажется, если мы хорошо выступаем в квалификации, то и в гонке держимся на том же уровне. Если же мы изначально на шаг позади, то приходится атаковать, чтобы держаться в группе, из-за чего страдают шины. Посмотрим, где мы окажемся в конце первого круга и что сможем после этого сделать, но после пятницы я в целом уверен в наших силах, — рассказал Вассёр в интервью Sky Sports. — Когда у вас две машины в лидирующей группе, это большое преимущество, вы можете больше играть со стратегией.

Но я думаю, что решающим фактором будет темп, а не стратегия. На данный момент предсказать темп в гонке трудно. В пятницу темп выглядел нормально, но из-за красных флагов отрезок получился не слишком длинным — четыре или пять кругов. Это не слишком показательно, но лучше, чем ничего».

Вассёр также прокомментировал решение дать обоим пилотам возможность бороться за поул-позицию вместо того, чтобы пожертвовать одним из них в решающей попытке ради слипстрима напарника. «Уверен, это было правильное решение — без слипстрима лучше. Да, он даёт некоторые преимущества на прямой, но он также провоцирует проблемы. Макс Ферстаппен тоже ехал без слипстрима, так что решение было правильным», — добавил он.

Напомним, Макс Ферстаппен показал в квалификации второе время и разделит первый ряд стартовой решётки с Сайнсом, в то время как Леклер начнёт воскресную гонку третьим — бок о бок с Джорджем Расселлом на «Мерседесе».