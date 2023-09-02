«Возраст не препятствие, если у вас есть мотивация». Хорнер — о новом контракте Хэмилтона

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о том, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом», за который он выступает с сезона-2013.
«Здорово, что его продлили. У него громкое имя в Формуле-1. Его имя известно всему спортивному миру, и, очевидно, он самый успешный гонщик в истории Формулы-1, поэтому продление этих отношений — хорошая новость для спорта.
Всегда здорово соревноваться с ним. Он в хорошей форме и мотивирован. Я думаю, что Фернандо [Алонсо] устанавливает новую возрастную планку в Формуле-1. Это показывает, что возраст не является препятствием, если у вас есть мотивация, приверженность и страсть к делу», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо являются самыми возрастными пилотами, выступающими в Формуле-1 в сезоне-2023. Британцу и испанцу 38 и 42 года соответственно.
- 2 сентября 2023
-
21:25
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:40
-
20:21
-
20:14
-
20:07
-
20:04
-
19:55
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:14
-
19:01
-
18:49
-
18:44
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:20
-
18:08
-
17:38
-
17:28
-
16:37
-
16:10
-
15:41
-
14:45
-
14:44
-
13:47
-
12:48
-
12:14
-
11:16
-
10:59
-
09:53