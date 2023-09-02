«Возраст не препятствие, если у вас есть мотивация». Хорнер — о новом контракте Хэмилтона

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о том, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом», за который он выступает с сезона-2013.

«Здорово, что его продлили. У него громкое имя в Формуле-1. Его имя известно всему спортивному миру, и, очевидно, он самый успешный гонщик в истории Формулы-1, поэтому продление этих отношений — хорошая новость для спорта.

Всегда здорово соревноваться с ним. Он в хорошей форме и мотивирован. Я думаю, что Фернандо [Алонсо] устанавливает новую возрастную планку в Формуле-1. Это показывает, что возраст не является препятствием, если у вас есть мотивация, приверженность и страсть к делу», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо являются самыми возрастными пилотами, выступающими в Формуле-1 в сезоне-2023. Британцу и испанцу 38 и 42 года соответственно.