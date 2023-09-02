Тото Вольф обвинил Джорджа Расселла в ошибке в начале Гран-при Нидерландов

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф в интервью телеканалу Sky Germany признался, что именно Джордж Расселл настоял на том, чтобы остаться под дождём на сликах в начале Гран-при Нидерландов, что в итоге отбросило британца в конец пелотона.

«Джордж сам решил остаться на трассе и на втором, и на третьем круге, мы полагались на него. Мы не следили за отрывом от Переса, а наши прогнозы не предсказывали такого резкого усиления дождя, — сказал Вольф. — В такой ситуации у гонщика наилучшее представление о происходящем, и он сказал: «Нет, остаёмся на трассе». Тем не менее в конце концов это было общее решение.

До этого момента Джорджу удавалось точно оценить условия, но в данном случае мы потерялись. Воды было слишком много. Думаю, скорость машины позволяла нам легко быть впереди, но таковы гонки. Мы совершили монументальную ошибку в начале — я в том числе. Мы просто не увидели, что Перес был на 25 секунд быстрее на первом круге. Нелегко признавать, но мы сами уничтожили себе гонку».

Отметим, что в начале гонки в Зандворте оба пилота «Мерседеса» слишком поздно перешли на промежуточные шины — к 11-му кругу Хэмилтон и Расселл откатились на 15-е и 18-е места. При этом Джордж не скрывал своего недовольства стратегией: «Как мы здесь оказались? Я же собирался бороться за подиум!» — сказал он в одном из эпизодов.

На финише Гран-при Нидерландов Хэмилтон смог прорваться на шестое место, а Расселл после столкновения с Норрисом на последних кругах занял лишь 16-ю позицию. Выиграл же эту гонку Макс Ферстаппен, для которого эта победа стала девятой подряд.