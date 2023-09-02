Александер Албон назвал цель на Гран-при Италии после шестого места в квалификации

Пилот команды «Уильямс» Александер Албон остался доволен шестым местом в квалификации и назвал цель на предстоящий в это воскресенье Гран-при Италии Формулы-1. По словам тайского пилота, он будет счастлив, если финиширует впереди соперников из «Астон Мартин» и «Макларена».
«Мы приехали в Монцу с надеждой попасть в финал квалификации, так что шестое место — отличный результат. У нас отличная машина, а впереди остались только те, кто быстрее в гоночном режиме, так что всё в порядке. Если мы сможем удержаться впереди «Астон Мартин» и «Макларенов», я буду счастлив, — цитирует пилота пресс-служба «Уильямса». — Вплоть до самой квалификации мы постоянно меняли настройки, потому что вначале с ними были проблемы, однако в итоге удалось собрать всё воедино. Мы знали, что трасса подходит нам, однако впереди ещё много работы — нужно использовать эту возможность, чтобы оторваться ещё дальше в Кубке конструкторов. Посмотрим, что нам удастся сделать завтра».
Отметим, что Албон уже вторую квалификацию подряд завершает в топ-6 — в Зандворте Алекс квалифицировался на четвёртой позиции, а в гонке завоевал четыре очка. За счёт этого «Уильямс» на четыре очка оторвался от «Хааса» в Кубке конструкторов, закрепившись на седьмой позиции.
С поул-позиции в Монце будет стартовать пилот «Феррари» Карлос Сайнс, который разделит первый ряд решётки с действующим чемпионом и прошлогодним победителем Гран-при Италии Максом Ферстаппеном.
- 2 сентября 2023
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