Мик Шумахер заявил, что в «Хаасе» его недостаточно поддерживали

Немецкий гонщик Мик Шумахер, сын легендарного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, в интервью Sky Sport Germany признался, что только в роли резервиста «Мерседеса» понял, какими должны быть отношения пилота и команды. Так Шумахер дал понять, что во время выступлений за «Хаас» в 2021–2022 годах не получал от руководства необходимой поддержки.
«Теперь я понимаю, как это должно быть устроено — в «Хаасе» за два года ничего подобного я не видел. Нельзя ожидать, что пилот будет на пике формы, если ты не поддерживаешь его должным образом, — сказал Мик. — Здесь никто не делает тебе подарков — всё сам, теперь я это понимаю. Сейчас я чувствую, что готов вновь атаковать и продемонстрировать свой потенциал».
Шумахер подтвердил, что надеется вновь выступать в «Больших призах», однако признал, что найти место на сезон-2023 будет непросто. «На данный момент новостей не так много, большинство мест уже заняты. Но по-прежнему моя первая цель — попасть в Формулу-1, вторая — стать чемпионом мира», — отметил немец.
Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 2021 году и по ходу сезона смог превзойти россиянина Никиту Мазепина, однако в сезоне-2022, когда напарником немца стал более опытный Кевин Магнуссен, он потерял место в команде. В данный момент Шумахер выполняет роль резервного пилота «Мерседеса», но, по слухам, может занять место Логана Сарджента в «Уильямсе» или заменить в «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу.
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