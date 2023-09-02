Расселл рассказал, что поможет «Мерседесу» в борьбе с «Феррари» за подиум

Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл по итогам квалификации Гран-при Италии, 15-го этапа Формулы-1, признался, что остался доволен четвёртым местом, поскольку изначально вместе с инженерами отдал предпочтение настройкам для длинных отрезков дистанции.

«Очень доволен четвёртым местом, немного превзошли ожидания. Инженеры отлично потрудились накануне вечером, в машине стало намного проще. В целом хорошие ощущения — особенно на моей стороне гаража, — цитирует Расселла издание F1i. — Учитывая, что «Пирелли» привезла сюда более мягкие составы, можно было выбрать либо более агрессивные настройки в квалификации, либо отдать предпочтение гоночному темпу. Мы выбрали последний вариант, поэтому я особенно доволен четвёртым местом. Надеюсь, завтра наше решение окупится».

В гонке Расселл рассчитывает побороться за подиум, поскольку «Мерседес» лучше работает с резиной на длинной дистанции. «В этот уикенд «Феррари» выглядит очень сильно — не знаю, откуда у них это! Думаю, мы сильнее в плане износа шин, так что у нас будет шанс на подиум, если сможем хорошо стартовать», — добавил Джордж.

Британец также поделился своим мнением о новом формате квалификации, в рамках которого в каждом из сегментов пилотам предписано использовать тот или иной компаунд резины. «С новым форматом, переходя с одного состава на другой, ты должен уметь быть гибким. И мне кажется, мы хорошо справились в этом смысле. К сожалению, в концовке не удалось прибавить, но это лишь подчёркивает, насколько важны шины, — сказал британец. — В таких сессиях ты должен быть точен в каждой детали. В Q1 мне не удалось вывести резину в «рабочее окно», я был только 13-м, но мы ничего не меняли в машине, и в Q3 она была уже четвёртой! Порой вот так хитро всё работает».

Отметим, что напарник Расселла — экс-чемпион Льюис Хэмилтон — в финале квалификации проехал свой лучший круг на 0,15 секунды медленнее и занял только восьмое место. С поул-позиции воскресную гонку начёт пилот «Феррари» Карлос Сайнс, а вслед за ним стартуют действующий чемпион Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.