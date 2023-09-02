«Удивлён, что они отстают в Кубке конструкторов». Алонсо подколол «Феррари» после поула

42-летний пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо, отвечая на вопрос, удивила ли его поул-позиция «Феррари», завоёванная Карлосом Сайнсом, рассказал о другой более удивительной ситуации, сложившейся в сезоне-2023.

«Это нормально, потому что весь год у них была отличная машина. Люди забывают об этом из-за небольших неприятностей, которые сыграли против них: стратегических ошибок, штрафов и так далее. Удивление заключается в том, что они отстают от нас в Кубке конструкторов.

В гонке мы будем приспосабливаться, и важным фактором будет остаться внутри сформированной группы машин, которая будет бороться за очки», — сказал Алонсо Fox Sports.

Гран-при Италии стал третьим в сезоне-2023, когда пилот «Феррари» смог занять первое место на стартовой решётке. Ранее Шарль Леклер выигрывал поул-позицию на Гран-при Азербайджана и Гран-при Бельгии.