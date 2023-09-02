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Тото Вольф высказался против изменений регламента, направленных на ослабление «Ред Булл»

Тото Вольф высказался против изменений регламента, направленных на ослабление «Ред Булл»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своей позиции относительно изменений технического регламента с целью ослабить доминирующую команду. Говоря о доминировании «Ред Булл» и их пилота Макса Ферстаппена, Вольф привёл в пример ситуацию, произошедшую с его командой перед сезоном-2021.

«Мы проиграли личный зачёт в сезоне-2021 по многим причинам. Одной из них была финальная гонка, но также были установлены правила, направленные на то, чтобы ослабить наше преимущество. Сезон-2020 стал супердоминантным для нас. Думаю, тогда у нас была самая лучшая машина за всё время. Ближе к концу сезона были изменены правила относительно днища болида, они были сделаны, чтобы остановить нас. В своё время эти изменения были направлены на перестановки в устоявшемся порядке.

Как руководитель команды я не хочу следовать примеру других в прошлом, говоря, что нам нужно изменить правила, потому что мы не можем доминировать. Если команда доминирует так, как Макс с «Ред Булл», тогда это справедливо. Это меритократия. Пока вы соблюдаете правила: технические, спортивные, финансовые, вам просто нужно сказать, что вы молодцы, а нам наверстать упущенное, неважно сколько времени это займёт.

Я помню, как люди кричали, когда доминировали мы. Развлечение следует за спортом, а не наоборот. Мы не можем быть WWE со сценарием. Мы не хотим такого пути», — приводит слова Вольфа Crash.net.

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