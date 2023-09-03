Ферстаппен ответил на предложение Сайнса покинуть Монцу на вертолёте

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как он собирается покинуть трассу в Монце, на которой проходит Гран-при Италии, в случае победы в гонке пилота «Феррари», из-за чего голландец может столкнуться с празднованиями местных болельщиков. В ходе диалога, приведённого PlanetF1, обладатель поул-позиции Карлос Сайнс также предложил интересный способ избежать встречи с активными фанатами «красных».

Ферстаппен: Я подумал, что не смогу покинуть трассу, поэтому мне спокойнее на втором месте. Я здесь только для того, чтобы побеждать, а потом мы разберёмся, что произойдёт на выходе с трассы. Болельщики, конечно, поддерживают «Феррари» и всегда хотят увидеть победу красной машины, но они разумны, не хулиганы, всё в порядке.

Сайнс: Если это не так, то всегда можно полететь на вертолёте!

Ферстаппен: Ага, или просто проехать сквозь них, чтобы они освободили дорогу. Шучу! У нас всё будет в порядке.

Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен сформируют первый ряд стартовой решётки в гонке Гран-при Италии. Напарник Сайнса по «Феррари» Шарль Леклер замкнул тройку сильнейших в квалификации.