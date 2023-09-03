Эксперт: тот, кто думает, что машина Переса заведомо хуже, ничего не знает о Формуле-1

Британский обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор прокомментировал мнение о том, что пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу предоставляется заведомо худший болид, чем его напарнику Максу Ферстаппену.
«По моему опыту в Формуле-1, команда никогда не будет намеренно использовать более медленную вторую машину. Они всегда будут стараться использовать две насколько быстрые машины, насколько это возможно, из-за Кубка конструкторов. Нужно стараться всё контролировать, чтобы выигрывать гонки.
Последнее, что вы хотите сделать, — это пойти на компромисс с чем-то, что находится под вашим контролем, например, с подготовкой машины или её деталями. В каждой гонке Кристиан Хорнер наверняка думал: «Если у Макса здесь будут проблемы, мы должны быть уверены, что Перес выиграет эту гонку». Он не делал бы этого, если бы у Переса не было соответствующей машины. Тот, кто думает, что Пересу предоставили заведомо худшую машину, вообще ничего не знает о Формуле-1», — сказал Уиндзор на своём Youtube-канале.
Серхио Перес располагается на втором месте в личном зачёте Формулы-1, дважды победив на Гран-при в сезоне-2023. Лидером чемпионата является напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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