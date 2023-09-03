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«Пирелли» назвала оптимальную тактику на Гран-при Италии

«Пирелли» назвала оптимальную тактику на Гран-при Италии
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Компания «Пирелли» в преддверии старта Гран-при Италии, 15-го этапа Формулы-1, опубликовала результаты анализа стратегий к предстоящей гонке. По данным итальянских шинников, оптимальной будет тактика одного пит-стопа со стартом на «медиуме» и переходом на «хард» в диапазоне с 20-го по 26-й круг. В случае старта на «софте» «Пирелли» предлагает сменить резину между 14-м и 20-м кругами.

В качестве альтернативной тактики с двумя остановками «Пирелли» предлагает стартовать на «софте», а затем проехать два отрезка на «медиуме». Такая стратегия, вероятно, подойдёт пилотам «Альпин» — в квалификации у них возникли проблемы с жёсткой резиной, из-за чего оба гонщика впервые в сезоне выбыли уже в Q1.

Фото: Pirelli

Гран-при Италии Формулы-1 стартует в воскресенье, 3 сентября, в 16:00 по московскому времени. С поул-позиции гонку начнёт пилот «Феррари» Карлос Сайнс, а первый ряд с ним разделит действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

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