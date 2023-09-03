Брави: Формула-1 и ФИА должны помочь преуспеть «Заубер-Ауди»

Представитель «Альфа Ромео» и управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави рассказал о целях команды по расширению штата сотрудников, а также сообщил о причинах, по которым ожидает помощи от Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Мы стараемся увеличить на штат с 550 до примерно 900 человек. Большие команды команды годами имели возможность инвестировать без ограничений в инфраструктере, но теперь существует ограничение на расходы. Мы и другие команды второго порядка хотели бы иметь возможность направлять дополнительные средства на инфраструктуру и производство.

Сейчас мы замечаем гораздо больший интерес со строны инженеров. Вхождение в нашу команду такой компании, как «Ауди» является очень привлекательно, но проблема разницы в стоимости рабочей силы остаётся, и её придётся решать ФИА и Формуле-1. Наличие штата из 600 человек для команды, базирующейся в Швейцарии по затратам эквивалентно команде из 900 человек в другой стране, поэтому если мы хотим большей конкурентоспособности, нам нужно создать финансовую систему, гарантирующую эквивалентность", — сказал Брави La Gazzetta dello Sport.