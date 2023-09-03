Экклстоун: без Хэмилтона Формула-1 была бы довольно скучным зрелищем

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун высоко оценил влияние семикратного чемпиона мира, британца Льюиса Хэмилтона на «королеву автоспорта» после того, как гонщик подписал очередной контракт с командой «Мерседес».

«Спросите себя: «Где бы мы были без Хэмилтона?» Без него Формула-1 была бы довольно скучным зрелищем. Вы можете думать о Льюисе что хотите, но он привносит гламур в спорт, в котором, к сожалению, всё больше доминируют технологии», — приводит слова Экклстоуна Blick.

Напомним, новое соглашение Хэмилтона рассчитано до конца 2025 года. Контракт Льюиса оценивается в £ 100 млн, что соответствует € 116 млн. Таким образом, британский пилот будет зарабатывать € 58 млн в год.

Хэмилтон присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и помог ей победить в восьми розыгрышах Кубка конструкторов.