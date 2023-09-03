Макс Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1 по числу побед подряд
Поделиться
Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 3 сентября, выигравший Гран-при Италии, установил очередное историческое достижение.
Победа в Монце стала для 25-летнего голландца десятой подряд, ранее он становился первым на Гран-при Майами, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии и Нидерландов.
Таким образом, Ферстаппен обновил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, выигрывавших по девять раз подряд.
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
18:51
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
17:56
-
17:46
-
17:41
-
16:30
-
16:15
-
15:37
-
14:45
-
14:32
-
14:02
-
13:07
-
13:02
-
12:19
-
11:22
-
11:00
-
10:26
-
10:01
-
00:50
- 2 сентября 2023
-
23:50
-
23:33
-
23:16
-
23:13
-
22:26
-
21:25
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:40
-
20:21
-
20:14
-
20:07
Партнерский контент