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Макс Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1 по числу побед подряд

Макс Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1 по числу побед подряд
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Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 3 сентября, выигравший Гран-при Италии, установил очередное историческое достижение.

Победа в Монце стала для 25-летнего голландца десятой подряд, ранее он становился первым на Гран-при Майами, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии и Нидерландов.

Таким образом, Ферстаппен обновил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, выигрывавших по девять раз подряд.

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