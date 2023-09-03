Макс Ферстаппен установил новый рекорд Формулы-1 по числу побед подряд

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 3 сентября, выигравший Гран-при Италии, установил очередное историческое достижение.

Победа в Монце стала для 25-летнего голландца десятой подряд, ранее он становился первым на Гран-при Майами, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии и Нидерландов.

Таким образом, Ферстаппен обновил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, выигрывавших по девять раз подряд.