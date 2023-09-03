Ферстаппен: никогда не поверил бы, что возможно выиграть десять гонок подряд!
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своей победы на Гран-при Италии.
«Я никогда не поверил бы, что выиграть десять гонок подряд возможно! Но сегодня была отличная гонка, я получил массу удовольствия. У нас был хороший темп, мы отлично работали с резиной.
Мне удалось догнать Карлоса, дождаться ошибки с его стороны, и после того обгона нам оставалось лишь следить за своей гонкой. Я старался быть терпеливым, гонка была длинной, просто ждал момента. В концовке нам пришлось справиться с небольшими проблемами, но всё удалось», — сказал Ферстаппен после гонки.
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1:
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