Сайнс высказался о борьбе с Леклером за третье место в концовке Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу борьбы со своим товарищем по команде Шарлем Леклером за третье место в концовке Гран-при Италии.

«Непростая гонка. Не могу вспомнить труднее, если честно. Всю гонку атаковал, пытаясь сдержать «Ред Булл», из-за этого изнашивались задние шины, за что в итоге нам пришлось заплатить. Я рад, что занял третье место, но гонка была очень жёсткой.

Шарль пытался использовать каждый шанс, он отличный пилот — как и Макс с Чеко, так что я получил огромное удовольствие от борьбы. Сегодня у нас было больше проблем с шинами, но мы всё равно сделали шаг вперёд, если сравнивать с Зандвортом», — сказал Сайнс после гонки.

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