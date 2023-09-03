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В MotoGP сообщили о состоянии Баньяи после попадания под мотоцикл на Гран-при Испании

В MotoGP сообщили о состоянии Баньяи после попадания под мотоцикл на Гран-при Испании
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В MotoGP рассказали о состоянии гонщика «Дукати» итальянца Франческо Баньяи, упавшего в начале гонки Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 3 сентября, в Барселоне.

Напомним, Баньяю выбросило из мотоцикла на выходе из второго поворота, после чего ему на ногу наехал Брэд Биндер из ТКМ. После инцидента итальянец был доставлен в больницу.

«Он в порядке. Мотоцикл проехал по его бедренной и большеберцовой кости. Мы сделали рентген и обнаружили небольшую травму, но не знаем, свежая ли она или нет. Нам необходимо срочно провести компьютерную томографию, поэтому мы отправили его в больницу. Наши результаты получены обычным рентгеном, но нужна томография, чтобы убедиться в том, что нет перелома», — приводит слова медицинского представителя MotoGP стримминг DAZN.

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