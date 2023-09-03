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Перес прокомментировал борьбу за подиум с обоими пилотами «Феррари»

Перес прокомментировал борьбу за подиум с обоими пилотами «Феррари»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 3 сентября, в Монце. Напомним, мексиканец финишировал вторым.

«Думаю, второе место для нас сегодня было максимумом. Обгонять было непросто — у соперников была отличная максимальная скорость. Я пытался подготовить атаку перед «Параболикой», но постоянно немного не хватало. Я старался постоянно оказывать прессинг на «Феррари», следить за своими шинами, и в итоге это принесло результат.

Думаю, мы добились хорошего прогресса в работе с настройками, я чувствую себя более уверенно в машине. Посмотрим, что принесут нам следующие этапы», — сказал Перес после выступления.

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