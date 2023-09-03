Леклер — о жёсткой борьбе с Сайнсом: вот такими должны быть гонки всегда

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу Гран-при Италии, где он занял четвёртое место.

«По моему мнению, гонки должны быть такими всегда. Это напоминает мне времена картинга, когда мы все выступали на пределе возможностей. С Максом у нас были такие сражения в прошлом, точно так же и с Чеко.

И наше сегодняшнее соперничество с Сайнсем тоже было на пределе. Лично мне это очень понравилось. Было много моментов, когда Сайнс был действительно хитёр. Но я не жалуюсь, именно за это я и люблю гонки.

Адреналин, который вы чувствуете в борьбе друг с другом, это было действительно весело. Карлос защищался на пределе, я атаковал на пределе. Оба выложились по полной», — приводит слова Леклера Sky Sports.