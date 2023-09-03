«Слава богу, я увидел, что он двигается». Биндер высказался о наезде на Баньяю

Южноафриканец Брэд Биндер дал комментарий по поводу инцидента с гонщиком «Дукати» итальянцем Франческо Баньяей, который упал в начале гонки Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 3 сентября, в Барселоне.
«Сумасшедшие последние пару часов. На выходе из второго поворота я ничего не видел. Но затем я заметил Франческо и его мотоцикл в центре трека. Затем я задел какую-то часть его мотоцикла. Я пытался проехать его, но потом зацепил ногу или что-то в этом роде. Да, я точно не знаю. В итоге я упал. Слава богу, я увидел, что он двигается. Он явно пострадал, но, кажется, всё в порядке», — приводит слова Биндера Crash.net.
MotoGP. Гран-при Испании. Гонка:
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») 38:56:159.
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +2,831.
4. Жоанн Зарко («Дукати») +4,867.
5. Мигель Оливейра («Априлия») +7,529.
6. Алекс Маркес («Дукати») +10,590.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821.
8. Джек Миллер («КТМ») +10,880.
9. Аугусто Фернандес («КТМ») +12,889.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +13,280.
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