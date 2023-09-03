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«Копировать «Ред Булл» не имеет смысла». Вассёр — о целях в сезоне-2023

«Копировать «Ред Булл» не имеет смысла». Вассёр — о целях в сезоне-2023
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр после финиша Гран-при Италии Формулы-1, который прошёл в этот уикенд в Монце, поделился целями команды в оставшихся гонках сезона. Ранее француз рассказал, что инженеры уже сосредоточены на машине следующего года, а теперь объяснил, почему команде не удастся перенять технические решения «Ред Булл».

«Копировать «Ред Булл» не имеет смысла — нельзя просто приделать их детали к «Феррари» или «Мерседесу», это не сработает. Я не знаю, над чем работает «Ред Булл», для нас главное — сосредоточиться на себе и попытаться улучшить машину. Свои слабости мы знаем. Я не думаю о борьбе в чемпионате. Наша цель — лучше делать свою работу. Я надеюсь, в Сингапуре мы будем быстрее, чем на других трассах с высокой прижимной силой», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Напомним, на Гран-при Италии Макс Ферстаппен одержал десятую победу подряд и установил новый рекорд Формулы-1, а благодаря второму месту Серхио Переса «Ред Булл» отметился 28-м дублем. Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер финишировали третьим и четвёртым и за восемь этапов до конца сезона лишились даже математических шансов на чемпионство в этом году.

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