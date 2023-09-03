Албон: уверен, Норрис не насладился гонкой, а вот я — да!

Гонщик «Уильямса» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Италии Формулы-1. В воскресной гонке таиландский пилот финишировал на седьмом месте, оставив позади представителя «Макларена» Ландо Норриса.
«Вероятно, это была моя самая сложная гонка, но так же и гонка, которой я больше всего горжусь. Я очень доволен. Уверен, Ландо не насладился гонкой, а вот я — да!
Мы начинали гонку, зная, что она будет сложной и долгой, и мы знали, что деградация шин будет высокой. Думаю, перед стартом уикенда мы рассчитывали, что окажемся немного быстрее, но уже через четыре круга после начала я знал, что гонка будет долгой. Однако нам удалось оставить всех позади.
Мы выступали на уже использованных «медиуме» и «харде», чем осложнили себе жизнь. Я бы не хотел ещё раз проехать эту гонку, но я очень доволен результатом. Попадание в очки две гонки подряд — это большое наслаждение. Просто потрясающе, если помнить, где мы были на старте года», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
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