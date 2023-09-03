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Леклер и Албон провели забавный диалог после Гран-при Италии

Леклер и Албон провели забавный диалог после Гран-при Италии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Уильямса» Александер Албон провели забавный диалог по окончании Гран-при Италии.

Леклер: «На каком месте ты закончил?»

Албон: «На седьмом месте».

Леклер: «Поздравляю».

Албон: «Это было похоже на поезд. С «Макларенами».

Леклер: «Ты был быстр?»

Албон: «Нет».

Леклер: «Хорошо».

Албон: «Очень медленно ехал. Только на прямых достаточно быстро».

Гран-при Италии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +6.802.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.082.
4. Шарль Леклер («Феррари») +11.508.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +18.294.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +38.903.
7. Александер Албон («Уильямс») +45.080.
8. Ландо Норрис («Макларен») +45.212.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.370.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.764.
11. Оскар Пиастри («Макларен») +1:10.573.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:11.480.
13. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1:11.772.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.387.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:23.016.
16. Пьер Гасли («Альпин») +1:23.017.
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.

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