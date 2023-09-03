Пиастри отреагировал на штраф Хэмилтона за столкновение с ним

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри прокомментировал наказание семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона за столкновение с ним в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 3 сентября, в Монце.

На момент столкновения с Хэмилтоном австралиец шёл восьмым и мог набрать четыре очка, однако был вынужден поменять носовой обтекатель и финишировал только 12-м. Хэмилтон получил пятисекундный штраф, а также два штрафных очка.

«Что касается инцидента с Льюисом, то он, вероятно, сместился немного больше, чем рассчитывал. Стюарды приняли решение, он извинился, так что прямо сейчас я не могу просить о большем», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Ранее Хэмилтон высказался о столкновении с Пиастри.