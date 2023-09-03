«Это всего лишь цифры для Википедии». Вольф высказался о рекорде Ферстаппена
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал рекорд Макса Ферстаппена в десять побед подряд «неважным», заявив, что это просто цифра для статистической страницы в Википедии.
«Я не знаю, волнует ли его этот рекорд — это не то, что было бы важно для меня, любые из этих цифр. Это всего лишь цифры для Википедии, а её всё равно никто не читает», — приводит слова Вольфа ESPN.
Напомним, сегодня, 3 сентября, Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии. Эта победа стала 10-й подряд для голландца в этом сезоне. Таким образом, он побил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, выигрывавших по девять раз подряд.
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