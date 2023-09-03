Хорнер раскрыл проблему, из-за которой Ферстаппен потерял темп перед финишем
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, из-за чего победителю Гран-при Италии Формулы-1 Максу Ферстаппену пришлось снизить темп на последних кругах гонки. Сам голландский гонщик после финиша лишь констатировал, что он существенно замедлился, но пока не знает, из-за чего это пришлось сделать.
«Мы просто справлялись с некоторыми проблемами, связанными с температурой. Просто не хотели рисковать в довольно жаркий день. У нас была пара температурных показателей, которые… Ну, они были под контролем, но перед нами впереди Гасли ехала пара машин, и мы не хотели, чтобы Макс оказался в грязном воздухе. Поэтому мы проехали последние несколько кругов спокойнее», — приводит слова Хорнера PlanetF1.
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