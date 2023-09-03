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Расселл высказался о борьбе с Пересом и скорости «Феррари» в Монце

Расселл высказался о борьбе с Пересом и скорости «Феррари» в Монце
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал выступление в гонке Гран-при Италии, где он стал пятым.

«Вероятно, пятое место было максимумом сегодня. Мы опередили «Макларен» и «Астон Мартин», но, к сожалению, «Феррари» были на шаг впереди, а «Ред Булл» лидировали. Сегодня они были так быстры в скоростных поворотах, я попросту не смог удержать Переса.

Гонка получилась тяжёлой, износ шин был серьёзным. Потеря времени на пит-стопе показывает неконкурентоспособность стратегии с двумя пит-стопами, и из-за этого приходится проводить много времени в DRS-поезде, а обгонять при такой разнице в темпе непросто.

С нетерпением жду поездки в Сингапур. В прошлом году мы были конкурентоспособны там, и я считаю, что наша машина лучше подойдёт тамошней трассе. Надеюсь, мы будем бороться ближе к лидерам», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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