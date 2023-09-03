Норрис — о контакте с Пиастри: холодный «хард» — это не лучшая комбинация

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал контакт с напарником Оскаром Пиастри в гонке Гран-при Италии, состоявшейся сегодня, 3 сентября, в Монце.
Напомним, столкновение между Норрисом и Пиастри произошло на 26-м круге. На первом отрезке Пиастри опережал напарника, но тот раньше сменил шины и в тот момент, когда Оскар покидал пит-лейн, вышел вперёд. Австралиец попытался поравняться с партнёром по команде в шикане, но в итоге ударил машину Норриса колесом.
«Думаю, что у него просто были холодные шины, из-за чего поворачиваемость была недостаточной. Я пытался оставить достаточно места, однако крайне тяжело увидеть это в зеркале. Холодный «хард» это не лучшая комбинация. Он просто наехал на моё заднее колесо. Мы с уважением относимся друг к другу и даём место, но ничего не произошло, так что всё в порядке», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.
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