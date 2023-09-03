Боттас отреагировал на первое попадание в очки за восемь Гран-при

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас дал комментарий по поводу первого попадания в очки за последние восемь гонок.

«Сегодня мы ставили перед собой цель набрать очки, и мы её достигли: приятно вернуться в первую десятку, так как, несмотря на всю нашу напряжённую работу, это было давно, и это очко — для всех в «Альфа Ромео». Пусть это всего лишь одно очко, но это хорошая награда за работу, проделанную для того, чтобы переломить ход уикенда, который складывался не в нашу пользу.

С нашей стороны это была чистая гонка: наш темп немного улучшился по сравнению с квалификацией, и мы придерживались нашей стратегии, которая помогла нам избежать проблем. В целом можно сказать, что сегодня был хороший день», — сказал Боттас после гонки.