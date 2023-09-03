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Алонсо: была надежда, что могу достать Хэмилтона, когда он заработал штраф

Алонсо: была надежда, что могу достать Хэмилтона, когда он заработал штраф
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги Гран-при Италии Формулы-1. Алонсо завершил гонку на девятой позиции после старта с десятого места.

«Сегодня была очень сложная гонка, одна из самых сложных с физической точки зрения за весь год. Мы извлечём много уроков из этого уикенда и в следующий раз будем смотреться лучше. У меня был некоторая надежда, что мы сможем достать Льюиса, когда он заработал штраф, но как только он опередил Алекса, я знал, что будет трудно.

К сожалению, «Феррари» опередила нас в Кубке конструкторов после этих результатов, так что нам нужно отыграться в следующей гонке. Впереди ещё много гонок, а в чемпионате в розыгрыше ещё много очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

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