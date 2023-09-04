«Этим нужно восхищаться». Вольф заявил, что Хэмилтон — единственный в Ф-1 признаёт вину

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф признал, что вина в столкновении Льюиса Хэмилтона и Оскара Пиастри на прошедшем в Монце Гран-при Италии Формулы-1 лежит на британском экс-чемпионе. Вольф при этом добавил, что только Хэмилтон во всём пелотоне умеет признавать свою вину в случае инцидентов.

«Да, это была ошибка Льюиса. Думаю, пять секунд штрафа — это именно то, что и значится в меню. Такие вещи случаются, это жёсткие гонки. Нужно было прорываться, так что понять можно, — цитирует Вольфа издание RacingNews365. — Он очень честный в этом отношении — он единственный, кого я знаю, кто готов признать вину и сказать «я был не прав». Мы только что общались, он сказал, что не видел справа Пиастри, и признал вину. Такая честность — это то, чем стоит восхищаться. Большинство постоянно ноет и жалуется, лишь бы не получить штраф».

Напомним, речь идёт об инциденте на 41-м круге гонки, когда Хэмилтон, поравнявшись с Пиастри перед «Роджией», сместился прямо в «Макларен» и снёс сопернику носовой обтекатель. Из-за этого инцидента Пиастри вынужден был совершить лишний пит-стоп и откатился на 13-е место, в то время как Хэмилтон, несмотря на пятисекундный штраф, прорвался на шестую позицию.