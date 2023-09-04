Карлоса Сайнса после гонки ограбили в центре Милана

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс был ограблен после завершения Гран-при Италии.

Как сообщает Ansa, Сайнс вышел из отеля в центре Милана, в котором он остановился, и тут к нему подошли три человека, которые окружили его и выхватили с левого запястья пилота Формулы-1 часы стоимостью € 300 тыс. Прохожие, узнавшие его, бросились в погоню за ворами, которые впоследствии были задержаны сотрудниками полиции района Монтенаполеоне. Ими оказались трое марокканцев 18, 19 и 20 лет.

Напомним, на Гран-при Италии Сайнс попал в тройку сильнейших.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +6.064.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.193.

4. Шарль Леклер («Феррари») +11.377.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +23.028.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +42.679.

7. Александер Албон («Уильямс») +45.106.

8. Ландо Норрис («Макларен») +45.449.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.294.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.056.

11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1:10.638.

12. Оскар Пиастри («Макларен») +1:13.074.

13. Логан Сарджент («Уильямс») +1:18.557.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:20.164.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1:22.510.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:27.266.

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.