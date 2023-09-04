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Фернандо Алонсо стал первым гонщиком в истории, проехавшим 20 000 кругов в Формуле-1

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал первым гонщиком в истории Формулы-1, который проехал за карьеру 20 000 кругов.

Напомним, вчера, 3 сентября, завершился этап Гран-при Формулы-1, который проходил в Монце. Алонсо завершил гонку на девятой позиции после старта с десятого места.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +6.064.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +11.193.

4. Шарль Леклер («Феррари») +11.377.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +23.028.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +42.679.

7. Александер Албон («Уильямс») +45.106.

8. Ландо Норрис («Макларен») +45.449.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.294.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:04.056.

11. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1:10.638.

12. Оскар Пиастри («Макларен») +1:13.074.

13. Логан Сарджент («Уильямс») +1:18.557.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:20.164.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1:22.510.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:27.266.

17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.