«Случай без надежды». Журналист и друг Шумахера высказался о Михаэле

74-летний Роджер Бенуа, десятилетиями писавший о Формуле 1 для швейцарской газеты Blick, дал комментарий по поводу легендарного Михаэля Шумахера.

«Я встретил Шумахера после его первой победы в Формуле-1 и сказал: «Мне бы хотелось получить этот комбинезон». И вот я получил его в подарок после первой победы в Спа в 1992 году.

Я помню, до серьезной аварии Мики Хаккинена в 1995 году мы всегда делали ставки, на каком круге пилот «Макларена» сойдет с дистанции. К нам присоединились Берни Экклстоун, Флавио Бриаторе, Жан Тодт и многие другие. Также было традицией, что мы курили сигары после гонок вместе с Карлом-Хайнцем Циммерманом и Шумахером, а также пили пиво. Ещё мы регулярно играли в нарды, в основном ради развлечения – обычно это стоило 10 немецких марок или около того.

Я также критиковал его возвращение в «Мерседес» в 2010 году, и он больше со мной не разговаривал. Затем в Сузуке в 2011 году я курил сигару на небольшой дорожке рядом с паддоком, и Шумахер прошел мимо меня. Через два метра он остановился, вернулся, ударил меня рукой по колену и сказал: «Давай забудем все и начнем с начала».

Он должен мне ужин, потому что обещал мне это, если я сброшу вес до 80 килограммов. В какой-то момент он подошел ко мне и сказал: «Роджер, ты толстеешь!». Шуми обещал мне ужин, но, вероятно, он будет должен мне это навсегда. Но на этот вопрос есть только один ответ. Мик сказал это в 2022 году в одном из своих редких интервью: «Я бы все отдал, чтобы снова поговорить с папой». В этом предложении сказано все о том, как поживает его отец вот уже более 3500 дней. Случай без надежды», — приводит слова Бенуа GrandPX.News.