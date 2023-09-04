Перес признался, что зря не послушал команду на Гран-при Италии
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признал, что он сделал свою гонку намного сложнее, проигнорировав предложение команды на Гран-при Италии.
Мексиканцу было предложено выйти на пит-стоп до того, как как это сделает кто-либо из лидеров, чтобы попытаться обойти Джорджа Рассела.
«Да, с самого начала было очень сложно. Рассела было очень трудно пройти. Затем команда отправила меня в боксы, но я решил остаться на трассе, чтобы попытаться избежать подреза Рассела. Возможно, если бы я послушал команду, все было бы проще», — приводит слова Переса GPFans.
Серхио Перес располагается на втором месте в личном зачёте Формулы-1, дважды победив на Гран-при в сезоне-2023. Лидером чемпионата является напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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