Хельмут Марко рассказал о мотивации Ферстаппена одержать победу в Сингапуре

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен будет выступать на Гран-при Сингапура с особенной мотивацией.

«Макс никогда не побеждал в Сингапуре, поэтому он захочет это сделать. Если он сможет победить и там, я буду оптимистично настроен на то, что мы сможем выиграть и все остальные гонки», — приводит слова Марко Sky Germany.

Напомним, Макс Ферстаппен стартовал в Монце со второй позиции, но смог опередить Карлоса Сайнса и одержать десятую победу подряд. В общем зачёте голландец теперь на 145 очков опережает Серхио Переса, что гарантирует ему первое место в турнирной таблице как минимум на ближайшие четыре этапа. До финиша сезона-2023 тем временем остаётся восемь гонок.