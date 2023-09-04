Хельмут Марко рассказал о мотивации Ферстаппена одержать победу в Сингапуре
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен будет выступать на Гран-при Сингапура с особенной мотивацией.
«Макс никогда не побеждал в Сингапуре, поэтому он захочет это сделать. Если он сможет победить и там, я буду оптимистично настроен на то, что мы сможем выиграть и все остальные гонки», — приводит слова Марко Sky Germany.
Напомним, Макс Ферстаппен стартовал в Монце со второй позиции, но смог опередить Карлоса Сайнса и одержать десятую победу подряд. В общем зачёте голландец теперь на 145 очков опережает Серхио Переса, что гарантирует ему первое место в турнирной таблице как минимум на ближайшие четыре этапа. До финиша сезона-2023 тем временем остаётся восемь гонок.
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