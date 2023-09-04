Вольф: только сам «Ред Булл» может себе помешать, чтобы не выиграть все гонки в этом году
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что ни одна из команд Формулы-1 не сможет помешать «Ред Булл» выиграть все оставшиеся гонки действующего сезона.
«Я думаю, только сам «Ред Булл» может себе помешать, чтобы не выиграть все гонки в этом сезоне. Мы не смогли этого сделать, потому что наши два пилота вытеснили друг друга в Барселоне в 2016 году, а затем в Малайзии у нас сломался двигатель», — приводит слова Вольфа Motorsport.
Напомним, вчера, 3 сентября, Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии. Эта победа стала 10-й подряд для голландца в этом сезоне. Таким образом, он побил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, выигрывавших по девять раз подряд.
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