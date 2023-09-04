Серхио Перес опередил Лэнса Стролла в рейтинге пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поднялся на одну позицию в сводном рейтинге оценок, которые редакция «Чемпионата» ставит гонщикам Формулы-1 по итогам каждого этапа. Несмотря на ошибку в тренировках и проблемы в квалификации, мексиканец финишировал в Монце на второй позиции и получил семь баллов — это лучшая оценка Переса после этапа в Майами, где он тоже был вторым, уступив партнёру по команде Максу Ферстаппену.

Этот результат позволил Серхио опередить в сводном рейтинге Лэнса Стролла из команды «Астон Мартин». Канадец, наоборот, провёл одну из своих худших гонок за последнее время и получил только четыре балла — это уже третий случай в текущем сезоне, когда Стролл оценён так низко. Лэнс теперь занимает 18-е место в рейтинге, а Перес поднялся на 17-ю строчку.

Шесть худших пилотов рейтинга «Чемпионата»:

17. Серхио Перес («Ред Булл») — 6,04 балла в среднем.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 5,86.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 5,75.

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5,29.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 4,36.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 4,35.