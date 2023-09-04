Оруджев объяснил, из-за чего Хэмилтон врезался в Пиастри при обгоне
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Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал столкновение пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и представителя «Макларена» Оскара Пиастри на последних кругах Гран-при Италии Формулы-1. Уже почти опередив Пиастри, Хэмилтон на торможении сместился в его сторону, что привело к столкновению.
«Очевидно, что Льюис знал, что справа «Макларен». Но это в целом проблема этого поворота: очень часто там людей выдавливают на траву. И всегда пилоты смещаются на внешнюю часть. Просто машины огромные, а трасса узкая, а пилот при этом смотрит на апекс и видит всю правую сторону периферическим зрением. Вот и бывает, что не замечаешь», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
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