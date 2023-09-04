Оруджев — о Лоусоне: не стоит судить по Монце. В прошлом году уже взяли де Вриса

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев оценил выступление гонщика «Альфа Таури» Лиама Лоусона на Гран-при Италии. Новозеландский пилот, проводивший свою всего вторую гонку в чемпионате мира, занял 11-е место. Несмотря на это, по мнению Оруджева, пока рано говорить о том, что Лоусон точно заслуживает контракта боевого пилота на следующий сезон.

«Не стоит судить по двум гонкам и особенно по Монце. В прошлом году по Монце уже посудили и взяли де Вриса. Время покажет, но выглядит Лоусон очень хорошо на данный момент», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Лоусон заменяет в составе команды Даниэля Риккардо, который сломал руку во время тренировки Гран-при Нидерландов.