Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев — о Лоусоне: не стоит судить по Монце. В прошлом году уже взяли де Вриса

Оруджев — о Лоусоне: не стоит судить по Монце. В прошлом году уже взяли де Вриса
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев оценил выступление гонщика «Альфа Таури» Лиама Лоусона на Гран-при Италии. Новозеландский пилот, проводивший свою всего вторую гонку в чемпионате мира, занял 11-е место. Несмотря на это, по мнению Оруджева, пока рано говорить о том, что Лоусон точно заслуживает контракта боевого пилота на следующий сезон.

«Не стоит судить по двум гонкам и особенно по Монце. В прошлом году по Монце уже посудили и взяли де Вриса. Время покажет, но выглядит Лоусон очень хорошо на данный момент», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Лоусон заменяет в составе команды Даниэля Риккардо, который сломал руку во время тренировки Гран-при Нидерландов.

Материалы по теме
Хорнер высказался о сроках возвращения Риккардо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android