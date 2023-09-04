Оруджев — о Лоусоне: не стоит судить по Монце. В прошлом году уже взяли де Вриса
Поделиться
Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев оценил выступление гонщика «Альфа Таури» Лиама Лоусона на Гран-при Италии. Новозеландский пилот, проводивший свою всего вторую гонку в чемпионате мира, занял 11-е место. Несмотря на это, по мнению Оруджева, пока рано говорить о том, что Лоусон точно заслуживает контракта боевого пилота на следующий сезон.
«Не стоит судить по двум гонкам и особенно по Монце. В прошлом году по Монце уже посудили и взяли де Вриса. Время покажет, но выглядит Лоусон очень хорошо на данный момент», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Лоусон заменяет в составе команды Даниэля Риккардо, который сломал руку во время тренировки Гран-при Нидерландов.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:41
-
15:51
-
15:20
-
15:00
-
14:38
-
14:17
-
13:48
-
12:54
-
12:04
-
11:57
-
11:23
-
10:08
-
09:58
-
01:03
-
00:49
-
00:39
-
00:37
- 3 сентября 2023
-
23:54
-
23:53
-
23:47
-
23:44
-
23:06
-
22:26
-
22:19
-
22:17
-
21:42
-
21:14
-
20:38
-
20:18
-
20:13
-
20:08
-
20:04
Партнерский контент