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Вольф пояснил свои слова о незначимости рекордов Ферстаппена

Вольф пояснил свои слова о незначимости рекордов Ферстаппена
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил свои слова по поводу рекорда пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Ранее Вольф назвал рекорд Ферстаппена в десять побед подряд «неважным», заявив, что это просто цифра для статистической страницы в «Википедии».

«Дело в том, что для меня подобные рекорды не имеют никакого значения. Они не имели никакого значения в наши хорошие дни в «Мерседесе». Я не знаю, сколько гонок мы выиграли, и сколько раз подряд. Я даже не знал, что кто-то считает выигранные подряд гонки. Поэтому просить меня прокомментировать какое-то подобное достижение сложно, потому что оно никогда не играло роли в моей собственной жизни», — приводит слова Вольфа The Race.

Напомним, вчера, 3 сентября, Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии. Эта победа стала для голландца 10-й подряд в этом сезоне.

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