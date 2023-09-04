Хорнер — об успехе «Ред Булл»: заказали ещё один шкаф для трофеев и уже заполнили его

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об успехе команды в нынешнем сезоне. Напомним, австрийский коллектив выиграл 15 последних гонок, а его лидер, голландец Макс Ферстаппен идёт на серии из десяти побед подряд, что является историческим рекордом.

«Понадобится ли нам новый шкаф для трофеев? Да, но это приятная забота! Я суеверен и не люблю пустые шкафы. Мы заказали ещё один шкаф и уже заполнили его. Мы разберёмся с этим до конца сезона», — приводит слова Хорнера издание Crash.net.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 583 очка.

2. «Мерседес» — 273.

3. «Феррари» — 228.

4. «Астон Мартин» — 217.

5. «Макларен» — 115.

6. «Альпин» — 73.

7. «Уильямс» — 21.

8. «Хаас» — 11.

9. «Альфа Ромео» — 9.

10. «Альфа Таури» — 3.