Хорнер — об успехе «Ред Булл»: заказали ещё один шкаф для трофеев и уже заполнили его
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об успехе команды в нынешнем сезоне. Напомним, австрийский коллектив выиграл 15 последних гонок, а его лидер, голландец Макс Ферстаппен идёт на серии из десяти побед подряд, что является историческим рекордом.
«Понадобится ли нам новый шкаф для трофеев? Да, но это приятная забота! Я суеверен и не люблю пустые шкафы. Мы заказали ещё один шкаф и уже заполнили его. Мы разберёмся с этим до конца сезона», — приводит слова Хорнера издание Crash.net.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 583 очка.
2. «Мерседес» — 273.
3. «Феррари» — 228.
4. «Астон Мартин» — 217.
5. «Макларен» — 115.
6. «Альпин» — 73.
7. «Уильямс» — 21.
8. «Хаас» — 11.
9. «Альфа Ромео» — 9.
10. «Альфа Таури» — 3.
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