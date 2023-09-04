Расселл — о комбинезонах «Феррари»: на секунду подумал, что это работник «Макдоналдса»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пошутил на тему специальных костюмов гонщиков «Феррари», приуроченных к домашнему Гран-при Италии. «Скудерия» использовала в минувший уикенд красно-жёлтые комбинезоны.

«Я на секунду подумал, что это сотрудник «Макдоналдса». Мы же не в прямом эфире? Надеюсь, нет?» — сказал Расселл в интервью после гонки, когда мимо него прошёл пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Напомним, Джордж Расселл занял пятое место в гонке Гран-при Италии. Победителем стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого эта победа стала уже 10-й подряд в этом сезоне. Таким образом, он побил рекорд четырёхкратного победителя чемпионата немца Себастьяна Феттеля и итальянца Альберто Аскари, выигрывавших по девять раз подряд.