Вольф: Мик Шумахер заслуживает выступать в Ф-1, но все двери закрыты
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что скептически относится к шансам резервиста команды Мика Шумахера вернуться на стартовую решётку в следующем году.
«Это непростой вопрос. Похоже, что все двери закрыты, и это расстраивает, поскольку Мик заслуживает того, чтобы выступать в Формуле-1. Возможно, сейчас не самое подходящее время, поскольку ни одна из ведущих команд не готовится к изменениям», — приводит слова Вольфа Sky Sport Germany.
Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 2021 году и по ходу сезона смог превзойти россиянина Никиту Мазепина, однако в сезоне-2022, когда напарником немца стал более опытный Кевин Магнуссен, он потерял место в команде. В данный момент Шумахер выполняет роль резервного пилота «Мерседеса».
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