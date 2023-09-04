Алези: в Италии у «Феррари» был лучший шанс на победу, теперь Макс выиграет все гонки

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези выразил мнение, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену по силам выиграть все оставшиеся гонки в текущем сезоне Формулы-1. Напомним, Ферстаппен выиграл Гран-при Италии, одержав десятую победу подряд.

«Десять подряд. Выиграть даже две гонки подряд в Формуле-1 уже сложно… Знаете, то, что мы видим сейчас, — это нечто уникальное. Мы говорим не только о лучшей машине, но и о лучшем гонщике. Я помню времена, когда «Уильямс» настолько доминировал, что их болиды уже после 15 кругов обходили соперников на круг. О таком доминировании сейчас не может быть и речи. Конкуренция очень сильная, всё очень плотно. За исключением одного пилота — Макса.

То, что он показал в Монце, было особенным. Ему было нелегко обогнать Сайнса, потому что максимальная скорость «Феррари» была высокой. Он сделал несколько выпадов и всё же заставил Карлоса ошибиться и обошёл его. Мы также увидели разницу между Максом и Пересом, которому нужно было гораздо больше времени на борьбу с «Феррари».

Когда прервётся рекорд Ферстаппена? Я надеялся, что это произойдёт в Италии, потому что я фанат «Феррари». Но уже слишком поздно, Макс теперь может продолжать побеждать до конца сезона. Это был лучший шанс «Феррари» на победу. К сожалению, это не помогло. Но поул в субботу уже принёс хорошие эмоции, в том числе и болельщикам. «Феррари» нужно время после реорганизации. Для Формулы-1 было бы хорошо, если бы команда снова могла бороться за титулы», — приводит слова Алези Formule1.